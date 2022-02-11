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11 Şubat 2022 Cuma 19:57:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 19:58:00

Türkiye'de 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." dedi.

Etiketler : Kovid-19 Türkiye test
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