Türkiye'de 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 462 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 24 saatte 462 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." dedi.
Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı. pic.twitter.com/9lBtIpHH7M
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 19, 2022
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye taziye mesajı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna ve Rusya açıklaması
- Türkiye'de 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
- Numan Kurtulmuş'tan anket açıklaması
- Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu
- İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım