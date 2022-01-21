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21 Ocak 2022 Cuma 19:50:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 19:50:00

Türkiye'de 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi

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Türkiye'de son 24 saatte 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 192 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 416 bin 453 COVID-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı.

181 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 87 bin 192 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,36,ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,17 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 140 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 57 milyon 325 bin 861'i birinci doz, 52 milyon 244 bin 190'ı ikinci doz, 24 milyon 145 bin 712'si üçüncü doz olmak üzere 140 milyon 556 bin 373'e yükseldi.

En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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