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14 Ocak 2022 Cuma 20:02:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 20:04:00

Türkiye'de 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün verilerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı

Buna göre, son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bilindiği gibi, Turkovac'ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac'ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac'ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sağlık bakanlığı bakan koca kovid 19 koronavirüs
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