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28 Şubat 2022 Pazartesi 19:56:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 19:56:00

Türkiye'de 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi!

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : kovid 19 vaka sayısı türkiye
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