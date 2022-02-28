28 Şubat 2022 Pazartesi 19:56:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 19:56:00
Türkiye'de 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi!
Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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