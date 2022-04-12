Türkiye'de 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi, 25 kişi hayatını kaybetti.

