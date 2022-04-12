12 Nisan 2022 Salı 21:20:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 21:20:00
Türkiye'de 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi, 25 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 152 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi, 25 kişi hayatını kaybetti.
- Türkiye'de 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
- Başkan Erdoğan'dan istihdama destek müjdesi
- Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama
- "2 belediye başkanın dengeni bozmuş"
- "Çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?"
- Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu