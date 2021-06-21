Türkiye'de 5 bin 294 vaka, 429 yeni hasta tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Son 24 saatte 5 bin 294 vaka, 429 yeni hasta tespit edildi. 51 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 21 Haziran 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 052 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 093 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 731'e yükseldi.
Hasta sayısı 429 olarak açıklandı.
Test sayısı 58 milyon 773 bin 835'ya ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı 49 bin 236, ağır hasta sayısı 808 oldu.
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