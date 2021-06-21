Türkiye'de 5 bin 294 vaka, 429 yeni hasta tespit edildi

Sağlık Bakanlığı 21 Haziran 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 052 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 093 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 731'e yükseldi.

Hasta sayısı 429 olarak açıklandı.

Test sayısı 58 milyon 773 bin 835'ya ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı 49 bin 236, ağır hasta sayısı 808 oldu.