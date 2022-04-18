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18 Nisan 2022 Pazartesi 22:16:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 22:16:00

Türkiye'de 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 493 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 164 bin 493 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi vefat etti.

Etiketler : vaka sayısı türkiye sağlık bakanlığı
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