18 Nisan 2022 Pazartesi 22:16:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 22:16:00
Türkiye'de 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 493 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 164 bin 493 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi vefat etti.
- Türkiye'de 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
- Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması!
- Çelik: Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz
- Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde herhangi bir müsilaj problemi yok
- Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
- Bakan Koca: Salgını zihnimizden çıkarma zamanı