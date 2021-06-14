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14 Haziran 2021 Pazartesi 18:12:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 18:12:00

Türkiye'de 34 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

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Yaş sınırı 40'a düşürüldü, aşılama rekor düzeye ulaştı. Sadece bir günde 750 bin aşı randevusu alındı. Bugüne kadar uygulanan doz sayısı da 34 milyonu aştı.

Aşı tedariki de aşılama da hızlandı. Cuma, cumartesi ve pazar günleri bir buçuk milyon doz aşı uygulandı.

40-44 yaş grubunun aşılanmaya başlamasıyla merkezler daha da yoğunlaştı.

YAŞ SINIRI HER HAFTA DÜŞECEK

Bugüne kadar uygulanan doz sayısı da 34 milyonu aştı. 20 milyondan fazla kişiye ilk doz aşıları yapılırken, iki doz aşısı tamamlananlar 14 milyona yaklaştı.

Yaş gruplarının aşı tedarikine göre her hafta 5 yaş düşürülmesi bekleniyor.

Hedef, haziran sonunda 20 yaş ve üstünü aşılamaya başlayıp sonbahar dönemine kadar toplumsal bağışıklık sağlamak.

Etiketler : Hedef Yaş sınırı aşı randevusu Türkiye
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