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11 Ekim 2021 Pazartesi 20:18:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 20:20:00

Türkiye'de 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Bakan Koca; "Kovid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi.

Etiketler : vaka sayıları koronavirüs türkiye son durum Kovid-19
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