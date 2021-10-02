Türkiye'de 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 22 bin 110 kişi iyileşti, 203 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27 bin 973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." dedi.
Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım. pic.twitter.com/KZNq3rdjN4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı
- Başkan Erdoğan: Korona sonrası yabancı karşıtlığı daha da yaygınlaşacaktır
- Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti
- Türkiye'de 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Soylu, Bursa'da yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi
- 3 ilde sonbahar-kış operasyonları başlatıldı