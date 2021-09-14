Türkiye'de 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi
Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs verilene ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
14 Eylül 2021 tarihli vaka sayılarına göre; Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." açıklamasında bulundu.
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