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14 Eylül 2021 Salı 19:41:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 19:47:00

Türkiye'de 27 bin 802 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs verilene ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

14 Eylül 2021 tarihli vaka sayılarına göre; Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır." açıklamasında bulundu.

Etiketler : türkiye sağlık bakanlığı koronavirüs vaka sayısı
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