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03 Ekim 2021 Pazar 20:32:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 20:45:00

Türkiye'de 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi, 194 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 4 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı.

194 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 4 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 87,06, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 110 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 38 bin 516'sı birinci doz, 45 milyon 23 bin 309'u ikinci doz, 10 milyon 481 bin 25'i üçüncü doz olmak üzere 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Etiketler : koronavirüs yeni vaka sayısı Sağlık Bakanlığı
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