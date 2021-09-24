Türkiye'de 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından günün koronavirüs verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 20 bin 458 kişi iyileşti, 221 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alışmak riski artırır. Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." dedi.