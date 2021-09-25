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25 Eylül 2021 Cumartesi 21:15:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 22:08:00

Türkiye'de 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 193 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 145 kişinin ise koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 199 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi. COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 261 bin 628 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

"Vaka sayısını 20 binin altına indirebiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Vaka sayısı 19 bin!' Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26 bin 145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter." dedi.

Etiketler : vaka sayısı korona bakan koca
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