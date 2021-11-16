Türkiye'de 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı.

227 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,07, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,20 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 118 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 904 bin 542'si birinci doz, 49 milyon 777 bin 801'i ikinci doz, 11 milyon 731 bin 634'ü üçüncü doz olmak üzere 118 milyon 727 bin 805'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.