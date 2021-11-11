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11 Kasım 2021 Perşembe 19:31:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 19:31:00

Türkiye'de 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı 11 Kasım 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ.

Etiketler : sağlık bakanı kovid 19 vaka sayısı fahrettin koca bakan koca
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