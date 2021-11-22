VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı
Bitlis'te 13 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Türkiye'de 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi
Doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
Türkiye, Alman turistlerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasında
Başkan Erdoğan: Fırsatçılara göz açtırmayacağız!
Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada asgari ücret başta olmak üzere kritik konular var
Borsa İstanbul'da Gong MİA Teknoloji için Çaldı!
İran resmen duyurdu: Azerbaycan'la ilişkilerimiz yeni bir döneme girdi
Almanya'dan Türkiye'ye yakın markaj!
Rumlardan gerilimi artıracak hamle
Denizaltıları "MÜREN" yönetecek
Petrol kuyularına göz diktiler
"Şov yapmaya benzemez, her biri devrim niteliğinde"
Alman bakandan dehşete düşüren sözler: Kış sonuna kadar aşılanacak, tedavi edilecek ya da ölecekler
Müslüme'yi bulan çobandan Müge Anlı'da çarpıcı ifade: Üzerinde kıyafetleri yoktu
F-35 Rusların eline mi geçti?
İşte merakla beklenen zam oranı
Yazar Selahattin Yusuf cevapladı... ''Çağ, Karakoç'u okuyabildi mi?''
Türkiye harekete geçti!
S-500 ve S-550 masaya yatırılacak!
FETÖ'nün TSK kumpası: İkna turuna çıkmışlar
22 Kasım 2021 Pazartesi 20:49:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 20:57:00

Türkiye'de 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 935 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,33 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 473 bin 879 doza yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kovid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sağlık bakanı vaka sayısı son durum koronavirüs kovid 19
Ekrana dönme heyecanı

Ekrana dönme heyecanı
Şehre boksla dönüş

Şehre boksla dönüş
35 kişiye birden benzemişim

35 kişiye birden benzemişim
Hülya eşimden özür diledi

Hülya eşimden özür diledi
Göğe bakarak geldi kızımız

Göğe bakarak geldi kızımız
ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor

ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor
Kanseri yendi onkoloji servisinde umut dağıtıyor

Kanseri yendi onkoloji servisinde umut dağıtıyor
Ali Erkazan'dan Levent Ülgen'e: Nankör

Ali Erkazan'dan Levent Ülgen'e: Nankör
Kardeşlik Ödülleri

Kardeşlik Ödülleri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER