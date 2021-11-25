Türkiye'de 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı 25 Kasım 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 43 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

"BİR KISMIMIZSA, SALGIN YOKMUŞ GİBİ DAVRANMAYI SEÇİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır."

Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır. pic.twitter.com/dmxyzFzvjI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 25, 2021



