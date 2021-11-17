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17 Kasım 2021 Çarşamba 20:28:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 20:28:00

Türkiye'de 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi, 229 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 543 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı.

229 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 543 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,30 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 118 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 939 bin 336'sı birinci doz, 49 milyon 842 bin 72'si ikinci doz, 11 milyon 774 bin 510'u üçüncü doz olmak üzere 118 milyon 883 bin 70'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : vaka sayısı sağlık bakanlığı türkiye
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