VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçlı saldırganın evinde saldırının ipuçları bulundu!
Türkiye, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Türkiye'de 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
Tunus açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 13 tutuklama
Vefat sayısında 60 yaş üzeri dikkat çekiyor
Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü mesajı
Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki: Yaptığı çağrı skandaldır
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 763 bin 92'ye çıktı
Sessiz sedasız Fransa bayrağını değiştirdi!
Türk SİHA'ları korku saldı! Yunanistan çaresiz
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
İşte maaşlara yapılacak zam oranları
ABD ordusundan çok konuşulacak itiraf!
AK Parti'de görev değişimi!
Ermenistan'da Karabağ depremi! Görevden alındı
Bakan Çavuşoğlu: İran'la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
"Türkiye ile anlaştık, müzakereleri başlatacağız"
Mehmetçiğe kalkan, teröriste set!
Türk devlerinden kritik imzalar!
Ümit Kocasakal: Partiyi Kılıçdaroğlu işgalinden kurtarın
Türk Konseyi için dikkat çeken açıklama
15 Kasım 2021 Pazartesi 19:44:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 19:56:00

Türkiye'de 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Son 24 saatte 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi, 215 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 258 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı 15 Kasım 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Kovid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz.

Etiketler : vaka sayısı sağlık bakanı bakan koca kovid 19
Hülya'ya saygım var

Hülya'ya saygım var
Agresif tavırlarıyla dikkat çekti

Agresif tavırlarıyla dikkat çekti
Mardin'de Kıvanç duydu

Mardin'de Kıvanç duydu
Tek başına alışverişte

Tek başına alışverişte
Ayrılık yok

Ayrılık yok
Final kararı

Final kararı
İdlib'de su kuyusu açtı

İdlib'de su kuyusu açtı
Romantik kareleri beğeni topladı

Romantik kareleri beğeni topladı
"Kaktüs tadında..."

"Kaktüs tadında..."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER