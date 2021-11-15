Türkiye'de 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Son 24 saatte 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi, 215 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 258 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığı 15 Kasım 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 933 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 852 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/QM1DCa9SLY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 15, 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;
Kovid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise %80'i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz.
- Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
- Türkiye'de 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
- Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü mesajı
- Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki: Yaptığı çağrı skandaldır
- Türk SİHA'ları korku saldı! Yunanistan çaresiz
- AK Parti'de görev değişimi!