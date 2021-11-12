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12 Kasım 2021 Cuma 19:37:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 20:19:00

Türkiye'de 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Kasım 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 164 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,84, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,89 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 219 bin 170 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca: Vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzeri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 aydaki vakaların yüzde 15'ini 60 yaş ve üzerinin oluşturduğunu buna karşın, vefatların yüzde 84,8'inin 60 yaş üzerinde olduğunu belirtti.

Koca, "Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" dedi.

Etiketler : bakan koca vaka sayısı türkiye koronavirüs kovid 19
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