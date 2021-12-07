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07 Aralık 2021 Salı 19:49:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 19:49:00

Türkiye'de 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi, 198 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 366 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı.

198 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 366 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,90, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,75 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 121 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 422 bin 378'i birinci doz, 50 milyon 740 bin 424'ü ikinci doz, 12 milyon 448 bin 995'i üçüncü doz olmak üzere 121 milyon 160 bin 790'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler : türkiye aşı sağlık bakanlığı koronavirüs vaka sayısı
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