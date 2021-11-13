VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'F-16 talebini diplomatik yollarla çözmek istiyoruz'
Şentop'tan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı
Karı- koca evlerinde bıçaklanarak öldürüldü
Türkiye'de 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi!
Merkel açık açık uyardı: Önümüzde çok zor haftalar var
MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik
Vaka haritası açıklandı: Zirve değişmedi
Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
ABD'de salgından ölenlerin sayısı 762 bin 538'e çıktı
"Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet ülkesinin ve milletinin düşmanıdır"
Turkcell Platinum Offroad Challenge, İstanbul'un kalbinde offroad heyecanı yaşattı
Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Oturma eylemine iki aile daha katıldı
Final kararı
Koronavirüsten kardeşini kaybetmişti... "Psikolojik destek aldık"
Instagram'ın TikTok'tan farkı kalmadı
Anlamlı hareket! Otizmli çocuklara umut olun
Mutfakta liseli abiler var
Şambali tezgahı 'mühendis kıza' emanet
Jel mum satarak oğlunu tedavi ettiriyor
Duymaması başarıya engel değil
Nilüfer stüdyoya girdi! Albüme son 1,2 …
"Türkiye yeni bir sıçrama dönemini daha gerçekleştiriyor"
13 Kasım 2021 Cumartesi 20:01:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 20:04:00

Türkiye'de 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi!

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'dan günün koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 254 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,90, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,92 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 302 bin 677 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci doz aşı oranı yüzde 65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : türkiye vaka sayısı koronavirüs sağlık bakanı
‘Estetik' isyanı

‘Estetik' isyanı
Ajda sürekli ses egzersizi yapar

Ajda sürekli ses egzersizi yapar
Afişi seyirci seçti

Afişi seyirci seçti
Görümce Aslıhan

Görümce Aslıhan
Programını uzattı

Programını uzattı
Hakkımda çok dedikodu çıkıyor

Hakkımda çok dedikodu çıkıyor
Korkut Ata başladı

Korkut Ata başladı
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu

‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER