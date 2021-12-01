Türkiye'de 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi
Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı'dan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı 1 Aralık 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;
Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın.
- Başkan Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü
- Türkiye'de 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi
- Doktorlara zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- İsmail Demir: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na KAPLAN STA'nın yeni teslimatları yapıldı
- Başkan Erdoğan öğretmenlere müjdeleri peş peşe sıraladı
- Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı