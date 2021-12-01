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01 Aralık 2021 Çarşamba 19:35:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 19:37:00

Türkiye'de 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı'dan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın.

Etiketler : vaka sayısı koronavirüs sağlık bakanı
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