Türkiye'de 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı.

226 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 538 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,18, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,40 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 119 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 972 bin 966'sı birinci doz, 49 milyon 904 bin 400'ü ikinci doz, 11 milyon 812 bin 762'si üçüncü doz olmak üzere 119 milyon 29 bin 798'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.