Türkiye'de 20 bin 465 yeni vaka tespit edildi
Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 318 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 235 bin 452 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
- Emine Erdoğan: Savaşın karanlık gölgesi insanlığın üzerine bir kez daha çöktü
- Türkiye'de 20 bin 465 yeni vaka tespit edildi
- Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
- Almanya yıl sonunda Rus petrolünden bağımsız hale gelmeyi hedefliyor
- Selçuk Bayraktar ismini açıkladı: Bayraktar KIZILELMA
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır tepkisi