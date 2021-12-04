VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
AK Parti'li Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Altun'dan videolu 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' paylaşımı
Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı
ABD'de can kaybı 788 bine yaklaştı
İstanbul'da evin balkonu çöktü: Bina tahliye edildi
Gelişen teknoloji günleri
Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüy...
"Esas derdim hayallerimi tasvir etmekti"
Türkiye'den DEAŞ'ın terör saldırısına kınama
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!
Kripto paralardaki düşüşte 'Omicron ve ekonomik darlık' etkisi
UYAP'ta kullanıcılara bazı kolaylıklar getirildi
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi
"Rusya ve Ukrayna arasında gerilimi azaltacak adımları desteklemeye hazırız"
Çalıntı otomobille 900 km yol gittiler... 3 çocuk İstanbul'da yakalandı
MEB Kültür Yayınları mobil uygulaması kullanımda
Omicron yeni bir kapanma getirir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Batık teknenin yerine yenisi geldi
"Teknoloji üreten bir Türkiye imajı oluştu"
Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildi
Eski Bakanlardan Güldal Akşit için Meclis'te cenaze töreni
Savunma sanayisi 'Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne hazırlanıyor
04 Aralık 2021 Cumartesi 19:38:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 19:42:00

Türkiye'de 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı 4 Aralık 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız.

Etiketler : türkiye kovid 19 vaka sayısı
2022 hazırlığı

2022 hazırlığı
'Demode' krizinde ikinci perde

'Demode' krizinde ikinci perde
Dava sürecinde böyle olsun istemezdim

Dava sürecinde böyle olsun istemezdim
Ünleri 65 ülkeye yayıldı

Ünleri 65 ülkeye yayıldı
Zirveyi bırakmıyor

Zirveyi bırakmıyor
Muslera aile keyfinde

Muslera aile keyfinde
Yerçekimiyle savaş halinde

Yerçekimiyle savaş halinde
Kuruluş Osman'ın 'Hera'sı oldu

Kuruluş Osman'ın 'Hera'sı oldu
Tiyatronun yeni ikilisi

Tiyatronun yeni ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER