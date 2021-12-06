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06 Aralık 2021 Pazartesi 20:50:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 20:58:00

Türkiye'de 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı.

187 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 611 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,86, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,68 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 121 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 398 bin 458'i birinci doz, 50 milyon 698 bin 978'i ikinci doz, 12 milyon 408 bin 439'u üçüncü doz olmak üzere 121 milyon 42 bin 428'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

30 İLE UYARI: AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 ile aşı uyarısı yaptı:

"Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı yüzde 75'in altında. Aşı önemini koruyor."

Etiketler : sağlık bakanlığı vaka sayısı türkiye
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