Türkiye'de 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan günün koronavirüs verilerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 19 bin 464 kişi iyileşti, 278 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 033 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;
Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!