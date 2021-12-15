Türkiye'de 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı 15 Aralık 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;
Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun
- Bakan Çavuşoğlu'nun BAE'de yoğun diplomasi trafiği
- Türkiye'de 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
- Şentop: Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
- Bahçeli: CHP Genel Başkanı'nın çabaları beyhudedir
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gündem 'omicron'
- Başkan Erdoğan, Libya ve BAE heyetlerini kabul etti