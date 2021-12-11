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11 Aralık 2021 Cumartesi 19:44:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 19:44:00

Türkiye'de 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayıları paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı 11 Aralık 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Kovid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı.

Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!

Etiketler : bakan koca sağlık bakanlığı vaka sayısı
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