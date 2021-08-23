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23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:31:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:31:00

Türkiye'de 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün verilerine ilişkin beklenen açıklama geldi .Son 24 saatte 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi. 232 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 833 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı'nca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı.

232 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 833 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,62, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,05 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 89 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 46 milyon 317 bin 869'u birinci doz, 35 milyon 408 bin 683'ü ikinci doz, 7 milyon 787 bin 868'i üçüncü doz olmak üzere 89 milyon 651 bin 157'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan artan can kayıplarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli."

Etiketler : sağlık bakanlığı türkiye kovid koronavirüs vaka sayıs
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