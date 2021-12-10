Türkiye'de 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı.

176 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 129 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 91,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,96 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 121 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 494 bin 740'ı birinci doz, 50 milyon 871 bin 127'si ikinci doz, 12 milyon 580 bin 728'i üçüncü doz olmak üzere 121 milyon 532 bin 728'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.