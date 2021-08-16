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16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:49:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:49:00

Türkiye'de 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün verilerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 16 bin 642 kişi iyileşti, 165 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 16 Ağustos 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var." dedi.

Etiketler : koronavirüs vaka sayısı türkiye son durum bakan koca
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