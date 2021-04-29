  • BIST
    1401.52
  • Dolar
    8,2220
  • Euro
    9,9892
  • Altın
    467,6180
İstanbul
10 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma dönemi başladı!
Başkan Erdoğan'dan emekliye, memura, esnafa müjde
Koronavirüs salgınında can kaybı 39 bin 737'ye yükseldi
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines: Çin, ABD'yi gerileyen bir güç olarak görüyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınındaki gidişat Afrika'yı alarma geçirdi
New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'a kadar kaldırılması bekleniyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Mentollü sigaraların yasaklanmasını önereceğiz
Selçuk Bayraktar paylaştı: Tarih tam da 7 yıl önce bugün yazıldı...
Bir aile daha evladına kavuştu
Bakan Soylu duyurdu: Artık etkisiz...
Bakan Varank VLP temelli yerli aşıda sonbaharı işaret etti
"Üst perdeden konuşmaya çalıştılar, gereken cevabı aldılar"
İçişleri Bakanlığı tek tek cevapladı!
TIME'dan bir ilk! Dünyada en etkili 100 şirket
Kayıp kimliği kabusu oldu
Süslü ödül getirdi! Öğrencisini masal kahramanı yaptı
Heyecan veren keşif! Keban okyanusun bir parçasıydı
Beni Nilüfer şarkıcı yaptı
Gizemli erkek arkadaş
ABD'li isimle görüşen Aliyev'den Türkiye vurgusu
Geri sayım başladı! Dünya hız rekoru kırıldı
Türkiye'nin planı belli oldu
Babalık muhteşem bir duygu!
Son karar Ozan'da
29 Nisan 2021 Perşembe 20:07:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 20:07:00

Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma dönemi başladı!

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Kabine Toplantısı Kovid-19 koronavirüs tam kapanma
Allah'ım ne olur sesimi ver

Allah'ım ne olur sesimi ver
Aramızda birliktelik yok

Aramızda birliktelik yok
Şampuan satıp çocuk okutacak

Şampuan satıp çocuk okutacak
Onu Şevval yapan zayıflığıymış

Onu Şevval yapan zayıflığıymış
Huzuru doğada buldu

Huzuru doğada buldu
Kariyerinde artık tek

Kariyerinde artık tek
‘Yeşilçam'ın ikinci sezonunda

‘Yeşilçam'ın ikinci sezonunda
Londra'da Türk imzası

Londra'da Türk imzası
KAMPTA DOSTLUK BİR BAŞKADIR

KAMPTA DOSTLUK BİR BAŞKADIR

EN ÇOK OKUNAN HABERLER