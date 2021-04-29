29 Nisan 2021 Perşembe 20:07:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 20:07:00
Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma dönemi başladı!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi başladı.
İçişleri Bakanlığı'nca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.
Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
- Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma dönemi başladı!
- Başkan Erdoğan'dan emekliye, memura, esnafa müjde
- Koronavirüs salgınında can kaybı 39 bin 737'ye yükseldi
- Selçuk Bayraktar paylaştı: Tarih tam da 7 yıl önce bugün yazıldı...
- Bakan Soylu duyurdu: Artık etkisiz...
- Bakan Varank VLP temelli yerli aşıda sonbaharı işaret etti