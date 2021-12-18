Türkiye'de 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 18 Aralık 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;
Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin.
- Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile toplantı
- Başkan Erdoğan'dan gençlerle buluştuğu programa ilişkin paylaşım
- Bakan Akar, Afrikalı mevkidaşlarıyla görüştü
- Türkiye'de 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi
- İletişim Başkanı Altun'dan ASELSAN iddialarına tepki
- Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü