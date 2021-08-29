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29 Ağustos 2021 Pazar 20:30:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 20:30:00

Türkiye'de 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi

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Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi. 255 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti. 11 bin 396 kişi Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verileri Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 COVID-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 396 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,02 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93 milyon 4 bin 856'ya yükseldi. COVID-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 294 bin 482 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 17 bin 332. 'Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.' demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" dedi.

Etiketler : aşı koronavirüs aşısı vaka sayısı
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