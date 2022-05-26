Türkiye'de 1310 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 482 Kovid-19 testi yapılırken 1310 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı bin 289 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 139 bin 482 test yapıldı, bin 310 vaka belirlendi.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,19 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 711 bin 493'e yükseldi.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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