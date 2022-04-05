VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Macaristan'a taziye mesajı
Bakan Akar, Mali Savunma Bakanı Sadio Camara ile görüştü
Türkiye'nin ATAK'ı Filipinler'de uçacak
Başkan Erdoğan'dan Avukatlar Günü mesajı
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı
Doğu'da iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor
BM Genel Sekreteri: Rusya uluslararası kabul görmüş sınırları yeniden çiziyor
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Zelenskiy BMGK'dan reform talep etti: Herkes eşit temsil edilmeli
Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı
AB Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti
Ömer Çelik: Türkiye olmadan kilit mimarisi oluşturulamaz
Putin: Gıda ihracatında ihtiyatlı olacağız
Başkan Erdoğan'ın Ukrayna diplomasisi sürüyor
Kuvvetli bahar yağışları geliyor
Babası, Mete'nin yolunu açan hikayeyi anlattı 54. olunca şampiyonluğa karar verdi
Rusya'dan Biden'ın 'Putin yargılanmalı' sözlerine yanıt
NATO'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması
İçişleri Bakanlığı İBB skandalını ortaya çıkardı
Bakan Karaismailoğlu 2053 hedeflerini açıkladı
Bakan Akar'dan tahliye açıklaması
Fransa Türkiye'yi 'yeşil ülkeler' listesine aldı
Tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89'a yükseldi
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
05 Nisan 2022 Salı 20:43:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 22:17:00

Türkiye'de 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 135 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 232 bin 135 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 122 bin 340 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : vaka sayısı türkiye sağlık bakanlığı
İstanbul'da film çekecek

İstanbul'da film çekecek
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Biran Damla siyaha bulaştı

Biran Damla siyaha bulaştı
Şiddetin her türlüsüne karşıyım

Şiddetin her türlüsüne karşıyım
Parasız konser

Parasız konser
New York'ta 4 farklı Ayça

New York'ta 4 farklı Ayça
Ayrılık sonrası Dubai morali

Ayrılık sonrası Dubai morali
Noronha'ya mahkemeden ret

Noronha'ya mahkemeden ret
Otobüs şoförüne saldırdı

Otobüs şoförüne saldırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER