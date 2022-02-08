08 Şubat 2022 Salı 19:56:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 19:56:00
Türkiye'de 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar geliyor....
Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır. pic.twitter.com/sW23NwO2Rf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 8, 2022
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