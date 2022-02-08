VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
Pakistan, Keşmir sorununun barışçıl şekilde çözülmesini istiyor
Türkiye 100 listesindeki şirketlerden 11 bini aşkın istihdam
Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
ABD'de Kovid-19 can kaybı 905 bini aştı
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Ankara Valiliği'nden 'karla karışık yağmur' uyarısı
Kritik zirvenin ardından Macron'dan flaş Putin açıklaması
Necip Hablemitoğlu suikastının cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır hakkında yeni gelişme
BAE için düğmeye basıldı!
Türkiye'den kardeş ülkeye "Bayraktar TB2" teklifi
Bayraktar TB2'ler 10 Şubat'ta havalanıyor
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor
"Yunanistan kadar AB de suçlu"
Şöhrete giden yolda yalnızmış
Sadece arkadaşız
Aras da korona oldu
Aşıklar, evi şiir kitabına çevirdi
Robinson Nine'yi gururlandıran başarı
6 bin lira maaşla mermer işçisi bulunamıyor
Her şeyi devletten beklemediler
Kanseri yenen Eda kanserli çocukların hayatına dokunuyor
Star Wars temalı otel yaptılar: Geceliği bin 209 dolar
James Jeffrey'den ABD'ye Türkiye uyarısı
08 Şubat 2022 Salı 19:56:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 19:56:00

Türkiye'de 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıntılar geliyor....

Etiketler : vaka sayısı türkiye Kovid-19
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Yaza hızlı girecek

Yaza hızlı girecek
Adı Bodrum'da yaşatılacak

Adı Bodrum'da yaşatılacak
Çok yakışan bir çift

Çok yakışan bir çift
Güzellik üzerimde baskı yapmıyor

Güzellik üzerimde baskı yapmıyor
Yaza düğün var

Yaza düğün var
‘Özel Ders' verecek

‘Özel Ders' verecek
ABD'ye yerleşiyorlar

ABD'ye yerleşiyorlar
Çocukların sesi oldular

Çocukların sesi oldular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER