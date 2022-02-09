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09 Şubat 2022 Çarşamba 19:39:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 20:25:00

Türkiye'de 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi, 266 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 452 bin 363 COVID-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 88 bin 647 oldu.

AŞILAMANIN EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,69, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,68 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 478 bin 985 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"OMİCRONUN YAYILIM GÖSTERDİĞİ ŞEHİRLERDE VAKALAR DÜŞÜYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicronun ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm, tedbir ve aşı" sözlerine yer verdi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Türkiye testi pozitif çıktı
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