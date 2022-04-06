Türkiye'de 10 bin 314 yeni vaka tespit edildi
Kaynak: AA
Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 147 bin 731 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 14 bin 332 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 147 bin 731 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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