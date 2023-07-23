Türkiye–Cezayir ilişkilerinde yeni dönem

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail Başbakanı Benjimin Netenyahu'nun Ankara ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü. Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

FİLİSTİN İÇİN KOORDİNASYON

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Ankara ziyaretleri öncesi Erdoğan ve Tebbun, Filistin sorununun çözümü konusunda koordinasyon halinde olma kararı aldı. Tebbun görüşme öncesi yaptığı açıklamada Libya'daki soruna yönelik siyasi çözüme de vurgu yaptı. Cezayir Cumhurbaşkanı, komşu ülkede barışın sağlanması için Libya konulu Berlin Toplantısı'nın sonuçlarına bağlı kalma konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tam bir anlaşma içerisinde olduklarını vurguladı.

5 ANLAŞMAYI ONAYLADI

Bu arada Türkiye'nin Cezayir ile farklı alanlarda yaptığı ve Başkan Erdoğan tarafından onaylanan beş milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara'da 16 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanması" hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, taraflar ulusal mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak, hak eşitliği ve karşılıklı yarar temelinde balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında ikili işbirliğini geliştirecek.

MADEN VE EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ

Bu mutabakat zaptıyla Türkiye ve Cezayir arasında madencilik alanındaki işbirliğinin, iki ülkenin yürürlükteki ulusal hukuk ve mevzuatlarına uyumlu şekilde karşılıklı anlayış, eşitlik ve fayda temelinde geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik etmek amaçlanıyor.

Ayrıca imzalanan diğer bir anlaşmayla, iki ülkenin eğitim ve öğretim alanında ikili işbirliğini teşvik etmesi hedefleniyor. Diğer bir maddeyle Türkiye ve Cezayir arasında mesleki eğitim alanında egemen eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmek için çalışılacak. Son maddeye göre de, Türk ve Cezayirli küçük işletmeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin iyileştirilmesi ve Türk ve Cezayirli küçük işletmelerin küresel pazarlardaki rekabet gücünün iyileştirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor.

ALTYAPIDA İŞBİRLİĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Karim Tiriki ve Temel Altyapı Bakanı Lakhdar Rakhroukh ile görüştü. Bakan Uraloğlu, . "Bakanlıklarımız arasındaki mevcut durum ile gelecekteki iş birliğimize dair görüştük" dedi.