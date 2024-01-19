Türkiye Yüzyılı'nda Uzay Misyonu başladı: "Hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Axiom Mission 3 (Ax-3 uzay yolculuğuna ilişkin Kennedy Uzay Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Bu büyük coşku anı hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak. Önümüzdeki yaklaşık 15 gün hepimiz için çok heyecan verici olacak. Bütün milletimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Axiom Mission 3 (Ax-3 uzay yolculuğuna ilişkin Kennedy Uzay Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:
Önümüzdeki yaklaşık 15 gün hepimiz için çok heyecan verici olacak. Bütün milletimize şükranlarımı sunuyorum.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı
- Türkiye Yüzyılı'nda Uzay Misyonu başladı: "Hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak"
- Türkiye'nin tarihi uzay yolculuğu başladı! Cevdet Yılmaz: Bu gurur Türkiye'nin, Türk Milleti'nin
- Türkiye'nin tarihi uzay yolculuğu başladı! İçişleri Bakanlığı: Bu gurur hepimizin
- Türkiye uzaya adını yazıyor! Bakan Kacır: Bu gurur bizim, Türk milletinin
- Selçuk Bayraktar: Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı gençlere rol model olacak