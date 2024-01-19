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19 Ocak 2024 Cuma 01:21:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 01:21:00

Türkiye Yüzyılı'nda Uzay Misyonu başladı: "Hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Axiom Mission 3 (Ax-3 uzay yolculuğuna ilişkin Kennedy Uzay Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Bu büyük coşku anı hiçbirimizin hafızasından çıkmayacak. Önümüzdeki yaklaşık 15 gün hepimiz için çok heyecan verici olacak. Bütün milletimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Axiom Mission 3 (Ax-3 uzay yolculuğuna ilişkin Kennedy Uzay Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:

Önümüzdeki yaklaşık 15 gün hepimiz için çok heyecan verici olacak. Bütün milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Etiketler : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ax-3 uzay yolculuğu BakanKacir
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