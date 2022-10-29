"ERDOĞAN YENİ OSMANLI VİZYONUNU TANITTI"

Türkiye'nin vizyonunu anlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Yunanistan kamuoyu tarafından da yakından takip edildi.



Yunan basınından gazeteler, Başkan Erdoğan'ın "Ayasofya'yı, yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır." açıklamasına dikkati çekti. ERT televizyonu, "Erdoğan, yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı" başlıklı haberinde, Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar camiye dönüştürülmesiyle ilgili konuşmayı aktardı.

Ayrıca Türkiye'nin siyaset, ekonomi, teknoloji, askeri ve diplomasinin her alanında dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirilmesi hedefine vurgu yapıldı.

THE STANDARD: ERDOĞAN, MEYDAN OKUYOR

The Standard, "Erdoğan, meydan okuyor: 21. yüzyıl Türkiye'nindir. Ayasofya'yı yeniden cami olarak açtık" diye yazdı. Erdoğan'ın "Ayasofya'yı Sultan Fatih'in vasiyeti doğrultusunda cami olarak yeniden açmamız bile küresel vesayete karşı bir meydan okumaydı." şeklindeki açıklamasına yer verildi. Yaklaşık 2 saat süren konuşmada, Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 99. yılına vurgu yaptığı kaydedilerek, açıklamasının şu bölümü paylaşıldı:

"AYASOFYA'YA ATIFLAR, YUNANİSTAN'A MESAJLAR"

Bir başka yayın kuruluşu "in.gr" adlı internet sitesi, "Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye'nin yüzyılı, Ayasofya'ya atıflar ve Yunanistan'a mesajlar" başlığını kullandı. Başkan Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının nesillerin hayali olduğuna dikkat çektiği belirtildi.

Erdoğan'ın, "Dünyanın yeni ve hayati zorluklarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, Türkiye Yüzyılı programı ile Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz." açıklaması aktarıldı.

THE TOC: AYASOFYA'YI HATIRLATTI

The Toc, "Ayasofya'yı cami olarak açmak nesillerin hayaliydi" manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'te başlayacak ikinci yüzyılı olarak adlandırılan 'Türkiye'nin Yüzyılı' programının tanıtıldığı anımsatıldı.

Erdoğan'ın, konuşmasında Ayasofya'yı hatırlattığı anlatılarak, "Aynı zamanda emperyalistlerin ülkesine yönelik planlarından bahsederek Batı'ya karşı koydu." denildi.

KATHİMERİNİ: ÜLKESİNİ DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRECEK

Kathimerini gazetesi de "Erdoğan: Türkiye'nin yüzyılını inşa edeceğim" ifadesini kullandı.

"Erdoğan, 2071 vizyonuyla Haziran 2023'ten sonra Türkiye'ye daha güzel günler vaat etti." denilen haberde, "Ülkesini dünyanın en büyüklerinden biri haline getireceğine söz verdi." ayrıntısı aktarıldı.