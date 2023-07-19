Doğu Akdeniz'de sıra dışı gelişme: Türkiye Yunanistan ve İngiltere'den ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli gemilerin eğitimler icra ettiğini duyurdu.

Açıklamada, eğitimlere Türkiye'den TCG Gökçeada, İngiltere'den HMS Duncan ve Yunanistan'dan HS Limnos gemilerinin katıldığı belirtildi.

Sosyal medya paylaşımında, tatbikattan fotoğraflara da yer verildi.

TRT Haber'e göre NATO çatısı altında gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, üç ülkenin savaş gemileri olası hava saldırılarına karşı işbirliği senaryoları üzerinde çalıştı.

2020 yazında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonun ardından karşı karşıya gelen Türk ve Yunan savaş gemileri, 3 yıl sonra NATO çatısı altında ortak tatbikat gerçekleştirmiş oldu.

İNGİLTERE'DEKİ NATO KARARGAHINDA PLANLANDI

Yunan Kathimerini gazetesi, "Tatbikat, Türk-Yunan ilişkilerinde askeri işbirliğinin geliştirilmesi çabalarını ve NATO'nun buna yardımcı olmak arzusunu yansıttı" yorumunu yaptı.

Gazetenin haberinde HMS Duncan'ın rolü içinse, "İngiliz savaş gemisi Türk ve Yunan savaş gemileri arasında 'köprü' rolü oynadı. Tatbikat, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesi gayretlerine yardımcı olmak amacıyla İngiltere'deki Northwood NATO karargahında planlandı" dedi.

KAPSAM BAKIMINDAN ÖNCEKİLERDEN AYRIŞTI

Neptune Strike 23-2 tatbikatının, Türkiye ve Yunanistan'ın katıldığı daha önceki NATO tatbikatlarından farklı olduğuna dikkat çeken gazete ayrıca, "Daha önce NATO tatbikat planlarında Türk ve Yunan savaş gemileri için sadece geçiş sırasında, eğitim amaçlı bazı manevralar ve yakıt ikmali senaryoları bulunuyordu" ifadeleriyle yeni eğitimin kapsam bakımından öncekilerden ayrıştığına vurgu yaptı.