Doğu Akdeniz'de sıra dışı gelişme: Türkiye Yunanistan ve İngiltere'den ortak tatbikat
Doğu Akdeniz'de barış rüzgarları esiyor. Bölgede Türk, Yunan ve İngiliz gemileri ortak tatbikat düzenledi. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonun ardından karşı karşıya gelen Türk ve Yunan savaş gemileri, 3 yıl sonra NATO çatısı altında ortak tatbikat gerçekleştirmiş oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli gemilerin eğitimler icra ettiğini duyurdu.
Açıklamada, eğitimlere Türkiye'den TCG Gökçeada, İngiltere'den HMS Duncan ve Yunanistan'dan HS Limnos gemilerinin katıldığı belirtildi.
Sosyal medya paylaşımında, tatbikattan fotoğraflara da yer verildi.
TRT Haber'e göre NATO çatısı altında gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, üç ülkenin savaş gemileri olası hava saldırılarına karşı işbirliği senaryoları üzerinde çalıştı.
2020 yazında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonun ardından karşı karşıya gelen Türk ve Yunan savaş gemileri, 3 yıl sonra NATO çatısı altında ortak tatbikat gerçekleştirmiş oldu.
İNGİLTERE'DEKİ NATO KARARGAHINDA PLANLANDI
Yunan Kathimerini gazetesi, "Tatbikat, Türk-Yunan ilişkilerinde askeri işbirliğinin geliştirilmesi çabalarını ve NATO'nun buna yardımcı olmak arzusunu yansıttı" yorumunu yaptı.
Gazetenin haberinde HMS Duncan'ın rolü içinse, "İngiliz savaş gemisi Türk ve Yunan savaş gemileri arasında 'köprü' rolü oynadı. Tatbikat, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesi gayretlerine yardımcı olmak amacıyla İngiltere'deki Northwood NATO karargahında planlandı" dedi.
KAPSAM BAKIMINDAN ÖNCEKİLERDEN AYRIŞTI
Neptune Strike 23-2 tatbikatının, Türkiye ve Yunanistan'ın katıldığı daha önceki NATO tatbikatlarından farklı olduğuna dikkat çeken gazete ayrıca, "Daha önce NATO tatbikat planlarında Türk ve Yunan savaş gemileri için sadece geçiş sırasında, eğitim amaçlı bazı manevralar ve yakıt ikmali senaryoları bulunuyordu" ifadeleriyle yeni eğitimin kapsam bakımından öncekilerden ayrıştığına vurgu yaptı.
NATO DAİMÎ DENİZ GÖREV GRUBU-2'DE (SNMG-2) GÖREVLİ ���� TCG GÖKÇEADA,���� İNGİLTERE'NİN HMS DUNCAN VE ���� YUNANİSTAN'IN HS LIMNOS GEMİLERİYLE EĞİTİMLER İCRA ETTİ.#WEARENATO #STRONGALONESTRONGERTOGETHER PİC.TWİTTER.COM/CWCAKFYUHJ&MDASH; T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (@TCSAVUNMA) JULY 18, 2023
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