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Türkiye-Yunanistan ilişkileri için kritik ziyaret: Başkan Erdoğan Atina'ya gidecek
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06 Aralık 2023 Çarşamba 22:12:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 22:12:00

Türkiye-Yunanistan ilişkileri için kritik ziyaret: Başkan Erdoğan Atina'ya gidecek

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidecek. Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle yarın Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

Etiketler : başkan erdoğan yunanistan ziyaret
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