Türkiye Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu

Türkiye Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmeler'in bir sonraki turu ile Siyasi İstişareler, 16-17 Mart 2021 tarihlerinde Atina'da yapılacaktır.

İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Türk yetkililerden edinilen bilgiye göre, iki ülke heyetleri Atina'da bir araya gelecek.

Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti.

Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor.