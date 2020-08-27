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27 Ağustos 2020 Perşembe 10:16:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 10:37:00

Türkiye yeni NAVTEX yayınladı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.

Son dakika haberine göre; Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınladı!

Milli Savunma Bakanlığı, 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama şu şekilde;

AKDENİZ

1. ATIŞ EĞİTİMİ, 01 VE 02 EYL 20 SAAT 0800Z-1500Z ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.

36 40.00 K - 034 52.00 D

36 31.63 K - 035 14.20 D

36 27.11 K - 035 08.32 D

36 28.03 K - 035 05.55 D

36 24.23 K - 035 04.07 D

36 32.00 K - 034 42.00 D

DENİZCİLERE DUYURULUR.

2. BU BİLDİRİ 02 EYL 20 SAAT 1600Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1079/20 (Antalya) (Yayınlanma: 27-08-2020 09:31)

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1079/20

AKDENİZ

1. ATIŞ EĞİTİMİ, 01 VE 02 EYL 20 SAAT 0800Z-1500Z ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.

36 34.68 K - 035 31.97 D

36 14.90 K - 035 32.47 D

36 14.90 K - 035 49.13 D

36 34.73 K - 036 07.97 D

36 49.93 K - 035 52.97 D

DENİZCİLERE DUYURULUR.

2. BU BİLDİRİ 02 EYL 20 SAAT 1600Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

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